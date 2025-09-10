Собствениците на електромобили получават големи бонуси и привилегии

Пиксабей

Нов законопроект предвижда данъчни облекчения за собствениците на електрически автомобили и мерки за значително разширяване на мрежата от зарядни станции в страната. Документът вече е публикуван за обществено обсъждане, а общините трябва да се подготвят за въвеждане на новите правила от следващата година. Това заяви в ефира на NOVA NEWS заместник-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов.



По думите му целта на закона е да създаде системен, устойчив и дълготраен модел за развитие на електрическия транспорт, като обедини разпокъсаните досега нормативни уредби в единен акт.„Зелени“ стимули: Нов закон насърчава покупката на електромобили със субсидии и данъчни облекчения

„Предлаганата законова рамка има потенциал да доведе до системно и трайно развитие на електрическата мобилност в страната, както и до повишаване на мобилността на хората“, коментира Якимов.



►Какви стимули предвижда законопроектът?



Зам.-министър Якимов очерта няколко основни групи от мерки, заложени в документа:



От следващата година: Безплатен паркинг и данъчни бонуси за собствениците на електромобили



Разгръщане на зарядната инфраструктура



Предвижда се задължително изграждане на публично достъпни зарядни станции по републиканската и общинската пътна мрежа. Техният брой ще бъде съобразен с броя на регистрираните електрически автомобили. Общините ще бъдат задължени да осигуряват терени за поставянето им.



Въвежда се ускорена амортизация за електрически автомобили, което ще позволи на фирмите да ги отписват данъчно по-бързо в сравнение с конвенционалните.

Значително се облекчава режимът за инсталиране на частни зарядни точки в домове и офиси. До определена мощност няма да се изисква разрешително за строеж, а присъединяването към електропреносната мрежа ще става по уведомителен режим, без нужда от сключване на договор с оператора.



Законът експлицитно дава възможност на общинските съвети да въвеждат безплатно или преференциално паркиране за електрически автомобили на територията на съответната община.

Според Красимир Якимов, тази цялостна регулация ще даде сигурност на инвеститорите и ще улесни както бизнеса, така и гражданите в преминаването им към електрически транспорт.

