Собствениците на земи: Всяка регулация противоречи на Конституцията

Частната собственост е неприкосновена по Конституция и всеки опит държавата за въвеждане на регулация в ползването на земеделските земи е противоконституционно, това заяви по Нова нюз Мирослав Каракашев от асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Той беше категоричен, че държавата не може да определя на собствениците как, кога и за какъв срок ще дават земите си под наем.

„Става въпрос за едно желание на организации на земеделски производители договорите да станат дългосрочни. Има обаче масова практика да не се плаща рента след първата година, което поставя под заплаха интереса на 3,5 милиона собственици”, заяви той.

Каракашев обясни, че асоциацията на собствениците не приемат доводите на производителите, които твърдят, че дългосрочните договори ще дадат възможности за инвестиции.

„Защо ще инвестираш в нещо, което не е твое?”, попита експертът. Той допълни, че не разбира и доводът, че ако договорите са дългосрочни ще се подобри напояването.

