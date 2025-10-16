Софи Маринова: Аз моята любов съм си я взела, сама ми е много добре

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Попфолк легендата Софи Маринова беше провокирана да издаде в „На кафе” дали в живота ѝ има нов мъж. Светската журналистка Елизабет Методиева първо ѝ направи комплимент, че е в добра форма, после веднага я пита дали това е заради нова любов.

Софи обаче веднага я приземи, като обясни, че е отслабнала през лятото заради много участия. Освен това държала линия заради предстоящ голям концерт, в който ще сменя много костюми.

„Няма, аз съм си я взема любовта за 100 години напред, моите връзки нямат край. Да ти кажа, добре ми е така, супер е. Няма кой да ти чете, да те пита къде ходиш, какво правиш, какво ще ядеш. Много ми е добре сама”, призна Маринова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!