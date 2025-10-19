Софи Маринова призна кой е любимия ѝ журналист

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Жоро Игнатов от „Съдебен спор“ е любимия журналист на Софи Маринова.

Няма такива лафове, като неговите, каза тя на Рачков, като го пожела на сцената на „Пееш или лъжеш“.

Причината бе, че се стигна до пълен хаос с предаването, след като Роксана повече от половин предаване не схвана целта, а и премахнаха участник, за който съжалиха, но не могат да го върнат.

Аз знам само два езика, вика още Софи Маринова, като се помъчи да научи на ромски и водещия Димитър Рачков.

