София, Пловдив, Варна и Бургас продължават битката за домакинство на „Евровизия“, обявяват фаворита през юли

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София, Пловдив, Варна и Бургас продължават надпреварата за домакинство на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г., обяви на брифинг генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ до края на седмицата кандидатите трябва да потвърдят своето желание за домакинство и след това да бъде придвижен процесът, отбелязва БТА.

Домакинът ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Срокът е август, но искаме да съкратим процедурата до юли, каза още Милотинова.

Днес в БНТ се е състояла работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес за домакинство на „Евровизия“. Това са Васил Терзиев – кмет на София, Костадин Димитров – кмет на Пловдив, Благомир Коцев – кмет на Варна, и Димитър Николов – кмет на Бургас.

„Днес направихме първа среща и стартирахме с презентация за изискванията, а също така говорихме и за възможностите, които домакинството на „Евровизия“ дава, както на страната домакин, така и на града домакин. Коментирахме ползите за града домакин, както и отговорностите на града домакин, които са немалко“, каза Милена Милотинова.

„Очакваме от кандидатите, след като чуха изискванията на European Broadcasting Union (EBU, Европейски съюз за радио и телевизия – бел. ред.), съответно на „Евровизия“, да потвърдят своето желание за домакинство и оттук нататък да предвижим процеса, като от страна БНТ ще изпратим конкурсната документация, която те да попълнят и да ни върнат“, каза Милотинова.

„Надяваме се да стане час по-скоро ясно. Сроковете, които са ни дадени от EBU и от „Евровизия“, са месец август. Искаме да съкратим процедурата до месец юли. От нас зависи дали ще се справим с това и как ще се справим. След като те отговорят на въпросника, който ще им изпратим, и попълнят документите с изискванията, включително технически, включително логистични, много голям набор от изисквания, включително за културна програма, която градът домакин предлага, включително за място на провеждане, съпътстваща инфраструктура и така нататък, работна група ще оцени техните предложения. И ще ви държим в течение оттук нататък за всяка една стъпка“, обясни Милена Милотинова.

„Това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин на това нещо. И тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес“, каза заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова.

„Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг. Молбата ми е, ако може по-бързо да стане ясен градът, защото заради тези много изисквания има сериозни административни процедури, обществени поръчки, за да спестим работно време на града, който ще бъде избран, за да се представи България суперуспешно“, каза бургаският кмет Димитър Николов.

„Първо, трябва да благодарим на Дара за това, че ни даде възможност на всички нас да се състезаваме и да направим така, че България да се представи най-добре на предстоящата „Евровизия“. Имахме конкретни въпроси. Едни от тях бяха дали тези изисквания са императивни. Аз съм сигурен, че всички градове ще се представят достойно. Пловдив заявява ясно своето участие в конкурса. Аз съм сигурен, че има какво да покажем ние, под тепетата“, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Варна е един естествен кандидат за това да състои „Евровизия“ в нашия град. Първо, защото Дара е от Варна. И второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи на едно такова събитие, с нейната богата културна програма, опит в организирането на фестивали, с големия капацитет на легла, които имаме, с транспортната свързаност. Тоест, Варна е един наистина добър вариант, ако искаме „Евровизия“ да бъде на морето и да бъде алтернатива на софийската кандидатура и на всички останали. Разбира се, столицата има своите предимства, както и всеки един град има своите големи възможности да бъде домакин на „Евровизия“, каза варненският кмет Благомир Коцев.

„Аз съм сигурен, че ще бъде една много добра конкуренция, много ползотворен ще бъде процесът, за да може в крайна сметка да се определи най-добрият кандидат за „Евровизия“. Но ще има, вероятно, съпътстващи събития, така че който и да спечели от четирите града, всички други да имат полза от това голямо събитие. То да бъде национално събитие, а не само регионално“, каза още Коцев.

„Нито БНТ е сама в този процес, нито градовете домакини са сами. Ние вървим стъпка по стъпка с EBU и „Евровизия“. На тази среща, която проведохме днес с четиримата кметове и с част от техните екипи, присъства и Андреас Шмит от EBU, който има дългогодишен опит в конкурсите „Евровизия“. Сесията с въпроси и отговори беше както към БНТ, така и към него. Той даде отговори на много въпроси, които вълнуваха кметовете. Така, че оттук нататък вървим по процедурата и наистина ще уведомяваме за всяка следваща стъпка“, каза Милена Милотинова.

„Не на последно място, искам да благодаря за светкавичната реакция на българското правителство. Веднага след като беше обявено домакинството на България, те заявиха своята подкрепа за домакинството, защото това е събитие, което представя страната ни, на първо място, и след това представя града домакин. Ползите за България са огромни от едно такова събитие. Това е едно от най-големите музикални събития, провеждани в света. Ползите са най-вече репутационни, но ползите са и за икономиката, за туризма, за логистиката, за много браншове. А ползите за града домакин могат да се измерят и с конкретни цифри“, добави Милотинова.

Тя цитира данни, според които тази година във Виена 320 хиляди туристи са били в града само заради „Евровизия“, за да присъстват на всички събития, които са свързани с конкурса, не само със концерта на финала. Ливърпул през 2023 година е привлякъл 500 000 и е отчел над 50 милиона евро приходи.

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