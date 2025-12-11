София: виж къде можеш да работиш и колко ще печелиш!

Lidl открива нови магазини в столицата и набира касиер-продавачи с гъвкав график, бонуси и добра заплата

Lidl отваря два нови магазина – в кв. Бояна и в с. Лозен , и търси хора, които искат сигурна работа, коректно заплащане и ясен график. Позицията касиер -продавач е подходяща както за пълен , така и за непълен работен ден (6 или 4 часа), така че изборът е твой. Ако обичаш да работиш с хора, да движиш задачите си и да си част от сплотен екип, не изпускай шанса да кандидатстваш!

Заплата , на която можеш да разчиташ

Възнаграждението е ясно , точно и расте още през първите години. Ето конкретните оферти:

Стани касиер-продавач в София, кв. Бояна, ул . Кумата №20

за пълен работен ден (40 ч./седмично): стартово брутно заплащане в размер на 2500 лв. , през втората година – 2650 лв. , и след втората година – 2800 лв. Виж повече в обявата : https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sofiya-ul-kumata-20-sofiya-622676

за 30 ч./ седмично : стартово брутно заплащане в размер на 1875 лв. , през втората година – 1990 лв. , и след втората година – 2100 лв. Линк към обявата: https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-30-ch-sedm-sofiya-ul-kumata-20-sofiya-622675

за 20 ч./ седмично : стартово брутно заплащане в размер на 1250 лв. , през втората година – 1325 лв. , и след втората година – 1400 лв. Линк към обявата: https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-20-ch-sedm-sofiya-ul-kumata-20-sofiya-622674

Стани касиер -продавач в с. Лозен, ул . Лозен

за пълен работен ден (40 ч./седмично): стартово брутно заплащане в размер на 2500 лв. , през втората година – 2650 лв. , и след втората година – 2800 лв.

за 30 ч./ седмично стартово брутно заплащане в размер на 1875 лв. , през втората година – 1990 лв. , и след втората година – 2100 лв.

за 20 ч./ седмично стартово брутно заплащане в размер на 1250 лв. , през втората година – 1325 лв. , и след втората година – 1400 лв.

Виж повече за трите позиции в обявата : https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-na-plen-neplen-raboten-den-m-zh-s-lozen-ul-lozen-lozen-620780

Открий още възможности в София!

Ако всичко, което видя дотук ти звучи интересно, кандидатствай при нас. В Lidl постоянно разширяваме своята мрежа от магазини и търсим нови попълнения за своите екипи. Разгледай всички позиции за касиер-продавач в София.

Бонуси, които си заслужават

Независимо от позицията и броя часове, Lidl предлага допълнителни бонуси за Коледа и Великден, ваучери за храна до 200 лв./ месечно , здравно застраховане и допълнителен отпуск за рожден ден. Всеки нов служител минава платено въвеждащо обучение, а ако искаш да растеш, в Lidl има реален път нагоре – много от сегашните управители и зам. управители са започнали точно като касиери .

Сигурност и коректност

Времето се мери до минута и се плаща до минута. Графикът е ясен, смените са въпрос на договорка с екипа, а условията – прозрачни, както ще видиш във всяка от обявите.

👉 Виж още: Аранжор нощна смяна във филиала на ул. Кумата 20

👉 Всички позиции за с. Лозен, ул. Лозен

👉 Разгледай още свободни позиции за работа в София .



*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!