"София Прайд" скочи срещу "Прогресивна България" заради подкрепата за "Шествие за семейството"

Пиксабей

"София Прайд" изрази "дълбока загриженост" след приемането в Народното събрание на декларация от парламентарната група на управляващата партия "Прогресивна България" в подкрепа на събитие, наречено "Шествие за семейството".

Според позицията на организацията, програмата на въпросното събитие дефинира семейството и брака като изключително християнски институти, обвързани с една религиозна и "биологична" норма.

Това, по тяхна оценка, изключва от понятието "семейство" всички форми на семейни отношения, които не се вписват в тесен религиозен и хетеросексуален модел.

От "София Прайд" определят подобна парламентарна подкрепа като проблематична и твърдят, че тя противоречи на основни конституционни принципи, включително равенството пред закона и забраната за дискриминация на основата на убеждения, вероизповедание или личен статус.

Организацията посочва и несъответствие с ангажиментите на България като държава членка на Европейския съюз, включително принципите за недискриминация, залегнали в европейското право.

В позицията се подчертава, че в България съществуват разнообразни форми на семейства - религиозни и светски, еднополови и разнополови, като всички те функционират като реални социални единици.

Според организацията, когато държавни институции подкрепят само един модел като "защитен", това води до институционално изключване на останалите и създава усещане за неравнопоставеност.

"Когато се институционализира един-единствен модел на семейство, останалите се поставят в позиция на по-ниска легитимност", се казва в становището, което акцентира върху риска от политическо легитимиране на нетолерантност чрез публични средства и парламентарна подкрепа.

"София Прайд" настоява за спазване на конституционния принцип за разделение между държава и религиозни институции и подчертава необходимостта от конфесионален неутралитет на държавата.

Според организацията народните представители имат задължение да представляват всички граждани, без изключение, а институционалната подкрепа за инициативи с изрично религиозен или изключващ характер не следва да се тълкува като защита на традиционни ценности.

В заключение организацията заявява, че ще продължи да защитава правото на всички семейства в България - независимо от сексуалната ориентация, половата идентичност или религиозните убеждения на техните членове - да живеят без дискриминация и институционална стигма.

Те призовават политическите сили, гражданското общество и медиите да не нормализират изключването като инструмент на политически дебат.

Редактор "Екип на Петел",

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