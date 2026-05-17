София или Бургас могат да приемат Евровизия

"Арена Бургас" има шансове да приеме най-гледания музикален формат в света, ще се конкурира със София, пише Флагман.

Победата на Дара в Eurovision Song Contest отвори нова страница в историята на България. С песента BANGARANGA страната ни не само спечели безапелационно 70-ото издание на конкурса, но и получи правото да организира следващата Евровизия през 2027 година.

Това автоматично поставя България пред огромно предизвикателство. В следващите месеци националната телевизия и European Broadcasting Union трябва да изберат града домакин на най-мащабното телевизионно музикално събитие в Европа.

Процедурата е строго регламентирана, показа проверка на Флагман.бг.

След победата държавата домакин обявява вътрешна кандидатура, в която градовете представят своите оферти. Оценяват се десетки показатели. Сред тях са капацитетът на залата, транспортната достъпност, хотелската база, техническата инфраструктура, сигурността и възможностите за изграждане на огромен пресцентър и помощни помещения.

Самата арена е само част от уравнението. Организаторите изискват пространство за стотици журналисти, десетки гримьорни, складови зони, репетиционни, технически центрове и телевизионна инфраструктура за продукция от световен мащаб. Затова Евровизия не търси непременно най-голямата зала, а най-функционалния комплекс.

През последните години конкурсът се проведе в Малмьо, Торино, Базел. Общото между тези градове е наличието на модерни арени с капацитет между 12 и 15 хиляди души и сериозна логистична обезпеченост.

Именно тук започва големият български дебат. Към този момент реалните варианти за домакинство изглеждат два – "Арена 8888" в София и "Арена Бургас".

София влиза като естествен фаворит заради мащаба на столицата и капацитета на залата, която при концертни конфигурации достига близо 16 хиляди души. Това е и най-голямата закрита арена в страната.

Бургас обаче има аргументи, които трудно могат да бъдат пренебрегнати.

"Арена Бургас" е едно от най-новите и модерни съоръжения в България. При концертна конфигурация залата достига до около 15 хиляди посетители, което я поставя в диапазона на арените, приемали Евровизия през последните години. За сравнение, Малмьо Арена, която два пъти приема Евровизия - през 2012 и 2024 година, е с капацитет около 14 хил. души при концертни събития, а залата в Торино побира приблизително 15 хиляди зрители. Разликите са минимални.

Още по-важен е другият фактор – вътрешната структура на "Арена Бургас". Съоръжението разполага с огромна разгъната застроена площ и сериозен резерв от неусвоени пространства, които могат да бъдат трансформирани в технически помещения, боксове за делегации, телевизионни центрове, репетиционни и помощни зали. Именно това е една от най-трудните задачи при организацията на Евровизия.

Според експерти по телевизионни продукции подобни пространства често са по-ценни дори от няколко хиляди допълнителни места за публика.

Бургас разполага с международно летище, сериозна хотелска база и опит в организацията на мащабни летни събития. Морската среда също би дала напълно различен визуален облик на конкурса и би превърнала Евровизия 2027 в мащабна реклама за България пред аудитория от над 160 милиона зрители.

В последните години Европейският съюз за радио и телевизия все по-често избира градове с характер и ясно разпознаваема атмосфера. Точно затова кандидатурата на Бургас изглежда далеч по-реалистична, отколкото мнозина предполагаха само преди няколко дни.

