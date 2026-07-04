София извади козовете си за "Евровизия": Тюркоазен килим пред НДК и сигурност като на летище

Снимка: Булфото

"София има пълната сила, динамика и инфраструктура да покрие „Евровизия“ и разчитам, че ние ще бъдем домакин, предстоят разговори с партньорите, но София е естественият домакин, като го е доказала с домакинството на европредседателството, с домакинството на детската „Евровизия“, с „Джиро д'Италия“.

Това каза заместник-кметът по култура и туризъм в Столичната община Ирина Дакова.

"По отношение на нашата кандидатура партньорите изискаха да дадем конкретни отговори, освен за залата, къде ще бъде евроселището, къде ще бъде постлан големият тюркоазен килим, който е дълъг 200-300 м и широк между пет и осем метра", каза още Дакова.

"София разполага с цялата екосистема от подобен тип локации и сгради. Освен че „Арена Армеец“ ще бъде мястото на случващото се, ще използваме „София Тех Парк“, за да може да обединим сградния фонд. Килимът ще бъде постлан в пространството пред НДК", посочи тя.

Евроселището, в което ще бъдат посетителите, ще бъде около НДК, тъй като изискванията за сигурност са изключително високи.

То ще бъде оградено, а достъпът, който ще се осигурява, е тип летищна сигурност – преминаването ще бъде през специални скенери, посочва bTV.

В непосредствена близост е и „Топлоцентрала“, която ще бъде сърцето на нощния живот, както и Южният парк.

"Най-важното, с което разполага София, са зелените политики, метрото, транспорта, свързаността в града. Идейното ниво, на което сме развили концепцията, смятам, че е изключително модерно. Идейното ниво, на което сме развили концепцията, смятам, че е изключително модерно", каза още Дакова.

Редактор "Екип на Петел",

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