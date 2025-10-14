София отне Европейското по волейбол от Варна

Кадър БНТ

Българската федерация по волейбол взе решение София да е градът домакин на

мачовете от Евроволей 2026 в България.

Това се случи на извънредно заседание на Управителния съвет. Бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. От федерацията съобщиха, че приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория, предаде БНТ.

Според първоначалния план домакинството трябваше да е във Варна. От федерацията го определят като специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет е демонстрирал готовност и подкрепи проекта.

Мъжкият национален отбор по волейбол ще срещне европейския шампион Полша в група "Б" на Евроволей 2026. Останалите съперници на "лъвовете" са Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

„Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор. Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо“, пише в прессъобщение от БФБ.

