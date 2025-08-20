София прогони българите в Солун

Редактор: Недко Петров

Адвокат Константина Харизанова се включи от Солун и обяви, че много българи търсят имоти в гръцкия град, тъй като цените са далеч по-изгодни от тези в София. Харизанова смята, че именно завишените цени в българската столица са принудили нашенците да се ориентират към южната ни съседка. Другата причина е влизането на еврото в България след няколко месеца.

Според Харизанова пазарът на имоти в момента в Гърция е динамичен. Цените също се вдигат, а като цяло търсенето надвишава предлагането.

Константина взе отношение и относно обвиненията на Асоциацията на хотелиерите в Гърция към българи и други чужденци, че купуват имоти там и ги отдават на черно, или ги препродават.

Тук проблемът идва от гръцките брокери. За мен обаче е нормално, когато българин си купи имот в Гърция и иска да го отдава или продава, да се консултира с български брокери. Мисля, че тези българи, които го правят, са изрядни. Имат си и счетоводители, и не може да бъдат обвинявани, че извършват нещо незаконно, заяви още по Нова Тв Константина Харизанова.

