Софиянка: Отказаха да ми върнат ресто и ме пратиха в банката

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Софиянка остана неприятно изненадана, когато отишла да пазарува в голяма търговска верига. Десислава Атанасова е имала в себе си банкнота от 200 евро и дребни монети.

Отивам на касата и давам банкнотата, но касиерката ми каза, че няма да я вземе. На въпроса ми защо, последвалия отговор беше, че не може да ги приеме, защото ще й вземе всички дребни, разкри Десислава.

Тя допълни, че избраните от нея покупки са били за над 30 евро. Поискала е среща с управителя, но плащането отново й е отказано.

Аз нямах други пари, в смисъл това ми беше единствената банкнота. Отговориха ми, че не могата да ми помогнат и да правя с парите, каквото поискам. Казаха ми, да отида и да ги разваля в банката, допълни по бТВ жената.

От търговската верига обясниха конкретния случай с липса на достатъчно наличност: При връщане на ресто при плащане с банкноти от 200 или 500 евро, касовата наличност се изчерпва бързо, и ние нямаме възможност да обслужваме други клиенти. Съответно се налага временно затваряне на касата и причиняване на неудобство на всички.

От веригата призоваха клиентите да пазаруват приоритетно с банкови карти.

