Софиянка: Цените няма да паднат, затова купувам

С идването на есента започва подготовката за слагането на зимнина. Според данните има минимално поевтиняване спрямо миналата есен на основните продукти. В сравнение с миналата година плащаме по-скъпо само за червени чушки, и то с една стотинка. Очакванията са цената на зелето да се движи още надолу.

И тази година Ася Пешева бърза да се приготви за предстоящото студено време през зимата. Предпочита да прави всичко сама, вместо да купува готови туршии.

Вече сложих по-голямата част - чушки, домати, пукани люти чушлета, доматен сос и какво ли не. Също и патладжанче с чесън, оцет и магданоз, казва Пешева.

Тя избира внимателно какво да купува, като според нея цените са се покачили спрямо миналата година.

Не са ниски, но едва ли ще станат по-ниски. Затова купувам, добави Ася.

Проверка на бТВ показа, че пазарите в столицата бяха пълни и в понеделник по обед. Като всяка година на женския пазар най-търсени са чушките и зелето.

