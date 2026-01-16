Софиянски: Развитието на България се концентрира във все по-малко хора

кадър: Bulgaria ON AIR

"Има няколко некоректни неща, които предпоставиха промените на Конституцията. Голяма част от тези депутати ще искат да са и в следващия парламент. Парламентът остава, ще работи. Всички депутати ще имат по-голяма трибуна, отколкото кандидатите, без да имат възможността непрекъснато да се явяват чрез парламента в публичното пространство. Това определя една неравнопоставеност", коментира бившият кмет на София Стефан Софиянски в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че хората очакват честни и прозрачни избори. Такива по думите му ще има, ако хората от протестите и гражданските организации се организират за независимо наблюдение на изборите.

Софиянски изрази позицията си, че получилите мандат за съставяна правителство е трябва да предложат хора, които да поемат отговорност, въпреки че парламентът изглежда изчерпан.

В ефира на Bulgaria ON AIR бившият кмет на София припомни, че двата мандата на Румен Радев преминаха в условията на противопоставяне: "Трябваше да обединява, това ще натежи в надеждите на хората, че нещо ще стане".

Бившият служебен премиер определи партиите в парламента като хамелеони - веднъж се караха, следващ път бяха заедно.

"Комунистите бяха във всяка правителство. Дори и партиите със значка за десни, водят лява политика. Въпросът е на цифри, непрекъснато расте делът на БВП, който държавата разпределя. Развитието на държавата се концентрира във все по-малко хора. Двама-трима разпределят БВП", убеден е Стефан Софиянски.

Бившият кмет на столицата припомни, че се е оттеглил заради такава криза.

"Тогава са протестирали жителите на "Суходол". Сега протестират фирмите. Става въпрос за пари. Ние чистихме за 70 млн., Борисов го качи на 160, сега говорят за 400 млн.", даде пример Софиянски.

