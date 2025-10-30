Софиянци скочиха срещу строеж върху детска площадка

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

План за строителството на 9-етажна сграда на терен, който е детска площадка, извади на протест жители на столичния квартал „Младост 3”. Пред Нова телевизия те обясниха, че са недоволни не само защото децата ще останат без място за игра, което само по себе си е скандално.

„Мястото е малко, няма да има въздух, ако се построи този блок”, коментираха протестиращи. Те се опасяват и че строителството може да подкопае основите на някоя от петте жилижни сгради около градинката.

Протестиращите казаха също, че когато инвеститор е поискал да строи върху датската площадка, общината е отказала. Той обаче води съдебно дело и го печели, а след това местната информация някак много удобно пропуска да обжалва решението на съда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!