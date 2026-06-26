Софийската градска прокуратура разследва ОПГ за имотни измами във Варна

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Софийската градска прокуратура разследва организирана престъпна група, заподозряна в имотни измами във Варна. По случая вече са обвинени седем души за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и пране на пари, съобщават от СГП.

Разследването е поето от Софийската градска прокуратура през юни 2025 г., след като първоначално е било образувано от Окръжната прокуратура във Варна. Според прокуратурата целта е да бъдат събрани всички доказателства и да се изяснят напълно обстоятелствата по случая.

След прехвърлянето на делото към разследването е привлечен още един обвиняем, посочва Радио Варна. Той е бил задържан за 72 часа, а впоследствие Софийският градски съд му е наложил постоянен арест. По-късно мярката му е изменена, като му е забранено да напуска страната.

По данни на прокуратурата престъпната схема е действала от 2010 г. насам. Разследващите твърдят, че участниците са използвали неистински нотариални актове, за да се представят за собственици на различни имоти във Варна. След това са набавяли необходимите документи, включително скици и данъчни оценки, и са прехвърляли имотите чрез покупко-продажби или дарения. За да прикрият следите си, впоследствие имотите отново били препродавани.

Според събраните до момента доказателства по този начин са били придобити и два апартамента, собственост на самотни възрастни хора, които вече са били починали.

В хода на разследването са извършени множество разпити, претърсвания и изземвания. Иззета е кореспонденция, събрани са веществени и писмени доказателства, както и експертни заключения.

В началото на 2026 г. по искане на Софийската градска прокуратура съдът е наложил възбрани върху имущество на две търговски дружества. Мярката има за цел да обезпечи евентуални санкции и отнемане на имущество в полза на държавата по обвиненията за пране на пари.

От прокуратурата посочват, че разследването продължава и по случая ще бъде предоставена допълнителна информация.

Редактор "Екип на Петел",

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