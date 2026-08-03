Софийската митрополия: Патриарх Даниил не е прекъсвал литургията в неделя, призова за тишина пред Хавайската икона

снимка: Софийска Света митрополия

Във връзка с неверни, клеветнически твърдения, разпространявани в социалните мрежи и някои електронни медии, заявяваме, че светата Литургия в митрополитския катедрален храм "Св. Неделя" на 2 август по никакъв начин не е била прекъсвана. Това заявиха от Софийската митрополия по повод разпространената информация от специализираният сайт "ХристиянствоБГ" за освирквания и протести по време на литургията срещу присъстващата в черквата руска посланичка Елеонора Митрофанова.

По време на утринното богослужение, което предхожда светата Литургия, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил на два пъти призова православните християни в храма към тишина и ред, поради струпване на множество хора към чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка и създали се шум след донасянето и в храма и поставянето и за поклонение. След това богослужението продължи с голямо благоговение и молитвеност, посочват от митрополията.

Нека по молитвите и майчинската любов на Св. Богородица Господ да разпръсне всяка неправда и Христовия мир да умиротвори душите ни.

Редактор "Екип на Петел",

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