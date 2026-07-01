Софийски квартали са без ток след бурята, летището протече

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва след водния ад в столицата.

Заради проливния дъжд без ток са големи части от столицата, както и околните села и квартали. Бурята предизвика проблеми и на летището в София. От общината съобщиха за над 100 сигнала за паднали клони и наводнени улици. Шофьорите и пешеходците в засегнатите райони трябва да избягват наводнени участъци и паднали клони до отстраняване на щетите.

Електрозахранване няма в части от центъра на столицата, в кварталите "Младост" 1, 3 и 4, "Дружба" 1 и 2, "Люлин" 3, 4, 6 и 7, "Надежда" 4, "Обеля" 2.

Потребители съобщават за проблеми с тока и в центъра на София.

Поради спирането на тока на места не работят светофарите.

Екипите на Електроразпределителното дружество са в готовност за отстраняване на авариите, но придвижването им е затруднено от паднали дървета и блокирани и наводнени улици и кръстовища.

Както Блиц съобщи, дърво падна върху майка с две деца в градинката на "Кристал". Пострадалите са били извадени от намиращите се на място хора.

Паднали дървета затрудняват движението на трамваите по ул. "Пиротска".

Много от големите булеварди се превърнаха в реки и станаха почти невъзможни за преминаване.

Дъждът е разрушил част от асфалта и е отнесъл шахта на ул. "Иван Щерев" в "Слатина".

Дърво се стовари върху лек автомобил на ул. "Кракра". Няма информация за пострадали хора.

Проливният дъжд, градушката и поривите на вятъра доведоха до близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и наводнени подлези.

Всички аварийни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са били на терен за реакция по сигналите.

След бурята е протекло и на летище "Васил Левски" в София, съобщава bTV.

Развитието на буреносната облачност дойде след горещо и неустойчиво време - типична комбинация за летните следобеди, когато силното дневно нагряване създава условия за бързо развитие на купесто-дъждовни облаци, информират от Meteo Balkans.

При такава обстановка промяната настъпва рязко. В рамките на минути сухото и задушно време може да премине в проливен валеж, гръмотевична дейност, силни пориви на вятъра и градушка. Именно това се случи над София.

Най-засегнати са били централните и южните части на града. По данни на НИМХ, цитирани в информацията за бурята, количествата дъжд в София са били между 15 и 30 литра на квадратен метър.

Преминаването на основната буреносна клетка не означава моментално нормализиране на обстановката. Мокрите настилки, завирените участъци, падналите клони и повредената контактна мрежа продължават да създават затруднения в движението.

В ниските части на града водата може да се задържи по-дълго, особено при подлези, тунели, кръстовища и участъци с лошо отводняване. Шофьорите трябва да избягват преминаване през дълбоки завирявания, защото реалната дълбочина невинаги се вижда, а водата може да повреди двигателя или електрониката на автомобила.

Следобедните и привечерните часове остават най-рискови при такава синоптична обстановка. Дневното нагряване подпомага развитието на нови гръмотевични клетки, а валежите могат да бъдат силно локални — в един квартал да има порой и градушка, а в друг само кратко преваляване.

Редактор "Екип на Петел",

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