Софийският апелативен съд гледа мерките на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Снимка: Булфото

Софийският апелативен съд ще гледа днес мерките за неотклонение срещу общинските съветници от Варна, които бяха задържани заедно с кмета на града Благомир Коцев.

Миналата седмица магистратите отказаха на Йордан Кателиев и Николай Стефанов да имат по-лека мярка за неотклонение, припомня Радио Варна.

Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение по тяхната жалба.

