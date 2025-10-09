реклама

Софийският апелативен съд гледа мерките на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

09.10.2025 / 08:23 0

Снимка: Булфото

Софийският апелативен съд ще гледа днес мерките за неотклонение срещу общинските съветници от Варна, които бяха задържани заедно с кмета на града Благомир Коцев.

Миналата седмица магистратите отказаха на Йордан Кателиев и Николай Стефанов да имат по-лека мярка за неотклонение, припомня Радио Варна. 

Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение по тяхната жалба. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама