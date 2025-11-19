Софийският градски съд прекрати делото срещу Благомир Коцев

Булфото

Софийският градски съд прекрати съдебното производство срещу Благомир Коцев и другите подсъдими по него, и изпрати делото на Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от съда. Цялото решение вижте тук.

Още вчера съдията от Софийския градски съд и докладчик по делото на Коцев Снежина Колева поиска от върховните съдии да кажат кой е компетентният съд по делото. ВКС ще трябва да реши дали делото да се гледа във Варна или в друг "еднакъв по степен" съд.

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и още четирима души е за участие в престъпен сговор за корупционни и длъжностни престъпления.

Спорът за това кой съд да се заеме с делото е от момента на задържането на Коцев, тъй като първоначално в документите по нето се твърдеше, че един от обвиняемите е лице с имунитет. Заради това делото - по преценка на разследващия инспектор от КПК и на прокуратурата - от Варна дойде в София.

При внасянето на обвинителния акт срещу Коцев и останалите арестувани, обаче, отпадна наличието на "лице с имунитет", за което прокуратурата твърдеше, че е депутат от 51-вото Народно събрание.

Заради отпадането на лицето с имунитет отпада и необходимостта делото да се разглежда в София.

До произнасянето на ВКС, няма кой да се произнесе по искането на Благомир Коцев да излезе от затвора, предаде Радио Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!