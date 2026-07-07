Софийският университет избира нов ректор

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Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще избере днес нов ректор на най-старото висше училище в България. Изборът се налага, след като досегашният ректор проф. Георги Вълчев пое поста министър на образованието и науката. Новоизбраният ректор ще довърши мандата на академичното ръководство до 2027 година.

За ръководния пост се състезават трима утвърдени преподаватели и университетски ръководители - деканът на Физическия факултет проф. Георги Райновски, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова и деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. Милен Замфиров.

Проф. Георги Райновски е сред водещите учени във Физическия факултет на Софийския университет. Той е негов декан от 2019 г., а преди това оглавява катедра „Атомна физика“. Завършил е и защитава докторска степен в Алма матер, а научната му дейност преминава и през престижни международни академични институции в Германия и Съединените щати, пише nova.bg.

Другият кандидат - проф. Елиза Стефанова, е добре познато име в академичните среди и в сферата на образователните политики. Освен че оглавява Националната агенция за оценяване и акредитация, тя е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика. В продължение на два мандата е заместник-ректор на Софийския университет, а професионалната ѝ биография е свързана с развитието на дигиталното образование, информационните технологии и модернизирането на учебния процес.

В надпреварата участва и проф. Милен Замфиров, който от 2019 г. ръководи Факултета по науки за образованието и изкуствата. Специалист по специална педагогика и доктор на педагогическите науки, той е инициатор на редица образователни и научни проекти, сред които Академията за деца към Софийския университет и Центърът за изследване на аутизма. Научната му продукция включва над 300 публикации, а през 2024 г. е отличен с наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

Изборът на нов ректор идва в ключов момент за най-голямото и най-престижно висше училище в страната. Софийският университет има водеща роля в българското образование и наука още от създаването си през 1888 г., когато е основан като Висше училище. През годините около него се формира съвременната система на висшето образование в България, а много от днешните университети водят началото си от негови факултети и структури.

Днес университетът обединява 16 факултета и три департамента, обучава десетки хиляди студенти и остава водещ научен и образователен център в страната. Затова и изборът на нов ректор се следи с особено внимание както от академичната общност, така и от институциите, свързани с развитието на висшето образование и науката в България.

Редактор "Екип на Петел",

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