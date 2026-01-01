Софийският зоопарк остава затворен за посетители до понеделник

снимка Sofia Zoo

Зоологическата градина в София няма да посреща посетители от 1 до 4 януари 2026 г. включително, съобщиха от Столичната община.

Преустановяването на достъпа е заради настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември зоопаркът, беше отворен за посетители. На 26 декември приматите в зоологическата градина получиха коледни подаръци - празнично опаковани кутии, пълни с вкусни и здравословни лакомства.

Първият работен ден на столичния зоопарк, който по принцип работи всеки ден без почивка, през 2026 г. ще бъде 5 януари, предаде факти.бг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!