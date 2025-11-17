"Соколите" очакват национали в Стара Загора

Снимка Булфото

Полузащитниците на Спартак Варна Цветослав Маринов и Дамян Йорданов няма да се приберат във Варна след втория мач на младежкия национален отбор на България.

„Не е редно да бият толкова път, след като и без това ще са уморени. Те ще направят лека тренировка в София в четвъртък преди обед и тръгват за Стара Загора, където ще се присъединият към нас“, заяви Гьоко Хаджиевски.

Треньорът на „соколите“ призна още, че Тиерно Милимоно е изкарал вирус, заради който е пропуснал няколко тренировки. Левият бек обаче е подновил тренировки в очакване на своя дебют за тима.

Състоянието на нападателя Луис Пахама се подобрява и той тренира леко, но въпреки това ще пропусне и гостуването на Берое в петък.

