"Соколите" получиха божия помощ

Футболистите на Спартак получиха божия благословия от техния фен отец Дончо за утрешното дерби на Варна.

Ето какво написаха на страницата на Спартак във Фейсбук:

Днес момчетата проведоха последната си тренировка преди старта на пролетния дял и дербито с градския съперник.

Преди началото беше отслужен водосвет от отец Дончо Александров, който отправи и кратко слово към отбора.

Да пожелаем успех на соколите утре!

