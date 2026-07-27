"Соколите" получиха два почивни дни след успеха

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След класическата победа в битката на Варна треньорът на Спартак Гьоко Хаджиевски даде два почивни дни на играчите.

Те ще се съберат за тренировка в сряда преди обед, когато ще започнат подготовка за следващия си мач с Локомотив Пловдив в понеделник от 21:15 часа на стадион „Спартак“, пише novsport.com.

За тази среща се очаква да бъдат възстановени Ахмед Ахмедов и Димо Кръстев, които останаха извън групата за дербито поради контузии.

Възможно е също състезателни права да получат Хосе Буа и Закария Тиндано.

Редактор "Екип на Петел",

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