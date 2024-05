"Соколите" получиха купата и златните медали

Редактор: Александър Дечев

Снимки: Петел

Футболистите на Спартак (Варна) завършиха на първо място сезон 2023/24 във Втора лига, а след победата с 2:0 над Спартак (Плевен) в последния кръг тази вечер бяха официално наградени.

"Соколите" получиха златни медали и шампионската титла за втория ешелон. На терена на стадион "Спартак" бяха подготвени фойерверки и заря, а феновете станаха част от празненството.

След последния съдийски сигнал всички привърженици слязоха на игрището от трибуните и се наредиха в централаната част. Играчите на плевенчани пък направиха шпалир за съперника си.

Домакините започнаха да излизат един по един и да получават своите медали, като освен футболистите с такива бяха наградени треньорите и всички от щаба на клуба.

Накрая капитанът Виктор Митев получи купата и я вдигна заедно със съотборниците си. Няколко минути по-късно футболисти и фенове се сляха в едно и отпразнуваха щастливия миг под звуците на легендарното парче на Queen We Are The Champions.

На трибуните пък бяха собствениците на отбора, легенди на Спартак, сред които Иван Петров, Пламен Казаков и Пламен Михов, местни политици и спортни деятели.

