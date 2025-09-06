"Соколите" пробваха двама чужденци в спаринга
Снимка Фейсбук
Спартак даде шанс на двама на проби.
Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски пробва двама нови играчи в контролата срещу Добруджа в Добрич. Хаджиевски наблюдава качествата в игрова обстановка на Тиерно Милимоно и Мартин Адамец, пише dsport.bg.
Милимоно е мадагаскарски ляв бек на 23 години с френски паспорт. Мадагаскарецът е юноша на Ница и Марсилия, като е играл в "Б" отбора и на Сошо.
Адамец е халф на 27 години от Словакия.
