"Соколите" пробваха двама чужденци в спаринга

Снимка Фейсбук

Спартак даде шанс на двама на проби.

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски пробва двама нови играчи в контролата срещу Добруджа в Добрич. Хаджиевски наблюдава качествата в игрова обстановка на Тиерно Милимоно и Мартин Адамец, пише dsport.bg.

Милимоно е мадагаскарски ляв бек на 23 години с френски паспорт. Мадагаскарецът е юноша на Ница и Марсилия, като е играл в "Б" отбора и на Сошо.

Адамец е халф на 27 години от Словакия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!