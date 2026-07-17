"Соколите" ще си сътрудничат с Айнтрахт Франкфурт

Снимка Фейсбук, Академия Спартак Варна

Днес Академия Спартак Варна посрещна специален гост – Иван Стоянов!

Иван работи в академията на Айнтрахт Франкфурт, където отговаря за индивидуалната подготовка на младите футболисти. За нас тази среща е още по-специална, защото той е от семейство на спартаклии – баща му е бивш футболист на Спартак Варна, а майка му е играла хандбал за Спартак.

Това написаха на страницата на Академия Спартак Варна във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията:

По време на срещата обменихме опит и идеи, обсъдихме методите на работа в индивидуалната подготовка, както и възможностите за бъдещи съвместни инициативи и сътрудничество между двете академии.

Вярваме, че това е началото на едно бъдещо партньорство, което ще бъде от полза за развитието на нашите деца. Благодарим на Иван за желанието и готовността му да помага с опита и знанията си.

Пожелаваме му успешен сезон и очакваме с нетърпение следващите ни съвместни стъпки!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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