Солени глоби за Черно море и Спартак
Снимка Фейсбук, Спорт, само спорт...още спорт !
След заседанието на Дисциплинарната комисия към БФС, „Черно море“ и „Спартак“ бяха сред най-сериозно санкционираните клубове след варненското дерби от втория кръг на efbet Лига, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт ! във Фейсбук.
„Черно море“:
155 евро – за нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – за възпламеняване на повече от 5 бомбички.
520 евро – за използване на факли и димки, довели до спиране на играта.
1550 евро – за възпламеняване на заря.
Обща санкция: 4785 евро.
„Спартак“:
155 евро – за нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – за възпламеняване на повече от 5 бомбички.
Обща санкция: 2715 евро.
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