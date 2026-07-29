Солени глоби за Черно море и Спартак

Снимка Фейсбук, Спорт, само спорт...още спорт !

След заседанието на Дисциплинарната комисия към БФС, „Черно море“ и „Спартак“ бяха сред най-сериозно санкционираните клубове след варненското дерби от втория кръг на efbet Лига, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт ! във Фейсбук.

„Черно море“:

155 евро – за нерегламентирано използване на факли и димки.

2560 евро – за възпламеняване на повече от 5 бомбички.

520 евро – за използване на факли и димки, довели до спиране на играта.

1550 евро – за възпламеняване на заря.

Обща санкция: 4785 евро.

„Спартак“:

155 евро – за нерегламентирано използване на факли и димки.

2560 евро – за възпламеняване на повече от 5 бомбички.

Обща санкция: 2715 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!