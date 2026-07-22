Солени глоби за използване на пиротехника в Кюстендил

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Заради зачестилите пожари в Кюстендил от днес е забранена употребата на пиротехнически средства. Глобата за нарушителите може да стигне до евровата равностойност на 5000 лева според Наредбата за обществения ред.

Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия. Кметовете на малките населени места трябва да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. Забелязващите използване на пиротехнически средства се призовава да се обаждат или на дежурния телефон на общината, или на телефон 112.

Особено през почивните и празничните дни, фойерверки се използват дори и при дребни поводи и тържества в Кюстендилско. Очаква се и други общини да въведат такава забрана, предаде БНР.

Кметът на едно от големите села в общината - Соволяно, Пламен Илиев, коментира :

"Очакват се големи горещини. При тази суха растителност и неправилна употреба на пиратки и пиротехника може да стане беля".

Редактор "Екип на Петел",

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