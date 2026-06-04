Солени глоби за палатки на плажа в Гърция

Пиксабей

Масово глобяват в Гърция за палатки на брега на морето. Глобата достига до 3000 евро.

Властите в Гърция започнаха да премахват всички палатки на туристи, които са извън официалните къмпинги. Собствениците на палатки, нарушили закона се глобяват от 300 до 3000 евро.

Дивото къмпингуване е забранено със закон, предаде БНР.

Ако поставите кемпера или караваната в гора, до брега на морето или дори на паркинг и го използвате за почивка и нощувка, глобата е до 3000 евро. В същото време се забранява да се поставя повече от една каравана в частен двор или имот.

Вече глобяват с по 300 евро всички туристи, които са си сложили палатката извън къмпингите на брега на морето. За ден глобиха десетки на островите Крит, Самос и Родос.

Леко се промени в полза на туристите наредбата за кемперите. Те вече се третират като обикновени превозни средства и могат да се паркират навсякъде, където е позволено за леки коли.

Поставянето обаче на масички и чадъри пред паркирала кола вече е нарушение на закона и се глобява, уточниха полицаите, които извършват проверките.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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