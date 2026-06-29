Соленото езеро край Ларнака се оцвети в розово

Снимка: Пиксабей

С високите, почти 40-градусови температури, в Кипър през уикенда се завърна един от необичайните природни феномени на острова. Повърхността на известното Солено езеро край Ларнака, което почти напълно пресъхва през лятото, се оцвети в розово, предава БНР.

Една от най-красивите летни атракции за жителите и туристите в Кипър се дължи на изключително високата соленост на езерото през горещите месеци, която се увеличава с изпаряването на водата. Това създава идеална среда за цъфтеж на водорасли и развитие на микроорганизми, които именно придават на части от езерото отличителния розов оттенък, обясниха еколози.

Според експертите сезонната трансформация е естествен процес на околната среда, който продължава само няколко седмици.

Летният "розов" период на Соленото езеро е второто му годишно „оцветяване“. През зимата и началото на пролетта то става розово заради хилядите мигриращи розови фламинга, които намират в него своя временен дом.

Соленото езеро е част от европейската мрежа за защитена природа Натура 2000 и се смята за една от най-важните влажни зони на острова.

Властите предупредиха посетителите да не навлизат в езерото и да го опазват. Предишни години имаше случаи на затънали в солните образувания туристи и трудното им изваждане.

Редактор "Екип на Петел",

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