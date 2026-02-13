Солей 06 с първа копка на нов проект в Св. Св. Константин и Елена

„Флавия Резидънс“ е новият модерен жилищен комплекс, който обещава да внесе свеж стил и комфорт в градската среда. С официалната първа копка „Солей 06“ постави началото на проект, съчетаващ елегантна архитектура, висок клас материали и решения, съобразени с нуждите на съвременния човек.

Комплексът е проектиран с внимание към детайла - просторни жилища, много естествена светлина и модерни технологии, които осигуряват удобство и качество на живот. „Флавия Резидънс“ предлага разнообразие от апартаменти, подходящи както за семейства, така и за хора с динамичен начин на живот.

„Солей 06“, с над 18 години опит в строителството, стои зад редица успешни проекти в жилищния и обществения сектор. Компанията е известна с внедряването на иновативни практики и висок стандарт на изпълнение- гаранция за надеждност и дълготрайност.

С началото на строителството „Флавия Резидънс“ се превръща в поредния пример за професионализъм и визия за бъдещето. Първата копка поставя основите на нов дом за десетки семейства - място, което ще предложи комфорт, стил и съвременна градска атмосфера.

