Солидарност на АМ „Тракия“: Над 10 коли спряха да спасяват пламнал мерцедес край Карнобат

Снимка: Фейсбук, Магистрала Тракия, Е. Махмуд

Лек автомобил „Мерцедес“ избухна в пламъци на АМ "Тракия", съобщават читатели в рубриката "Вашият сигнал до Флагман.бг".

Инцидентът е станал в района на отбивката за Карнобат - на 320 км в посока София.

В движение се е запалила предната част на немското возило, като огънят бързо обхванал целия двигателен отсек.

"Всичко стана за секунди. Шофьорът обаче реагира светкавично - успя да овладее ситуацията, веднага отби и излезе от колата. Най-впечатляващото в случая обаче бе реакцията на преминаващите водачи. Вместо просто да подминат или да снимат с телефоните си, както сме свикнали да виждаме, повече от 10 автомобила се отбиха в аварийната лента, за да помогнат на закъсалия колега. Беше невероятна гледка. Хората скачаха от колите си с пожарогасители в ръце и тичаха към пламъците, разказа свидетел, който също е спрял да окаже съдействие.

Благодарение на бързата намеса на шофьорите и своевременното напускане на купето от страна на пътниците, няма пострадали хора. Материалните щети по предницата на автомобила обаче са огромни.

Заради инцидента в района се е образувало и задръстване, но движението е отпушено бързо.

Редактор "Екип на Петел",

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