Соломон Паси посочи най-силното оръжие на Путин

Соломон Паси изрази мнение за това, което се случва между президентите на двете велики държави.

Президентът Тръмп беше много ясен. Той каза - няма да ви дам сега крилати ракети, защото ще се срещам с Путин утре-другиден, но ако не получа от Путин това, което трябва да получа и искам да получа, тогава нищо чудно да премина и към тези ракети. Това беше едно много, много ясно предупреждение на Тръмп. Това каза Соломон Паси, основател на Атлантическия клуб и бивш министър на външните работи, в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него, истинското най-важно и най-силно оръжие на Путин е пропагандата. "Пропагандата е най-евтината, най-ефективната и за съжаление най-подценената като оръжие. Забележете, че има маса прокремълски партии в европейските парламенти - има ги в Германия, има ги във Франция."

За 104 години Кремъл е извършил 52 агресии или по една агресия на всеки 2 години, посочи Паси.

Според него Европейският съюз е престанал да има каквато и да е роля в конфликта в Близкия изток, пише cross.bg.

