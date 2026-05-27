Соловьов: Европа няма да я пощадим, ще ударим с ядрени оръжия по слабите и нищожните. САЩ няма нужда

Кадър Х

"Европа няма да я пощадим, ще я ударим – по някое време, с тактически ядрени оръжия". Това буквално каза руският пропагандист и телевизионен водещ Владимир Соловьов в руския държавен ефир. Заплахата е поредната по адрес на Стария континент, която излиза от устата на Соловьов – неслучайно той отдавна е под санкции в ЕС и негови имоти в Италия например са замразени, предаде Актуално.

"Разбирам, че това е пътят на ескалация. Но няма нужда да ударим и Америка – тя ще разбере и сама. По-добре да ударим по слабите и нищожни копелета", продължи да пръска слюнки Соловьов.

"За какво ни е преговарящ от Европа? За какво? Няма Европа. Има враг. Те трябва да разберат какво е война със собствените си жалки, продажни европейски кожи", добави той, визирайки наскоро повдигнатия въпрос в мирните преговори между Русия и Украйна да се появи медиатор, представляващ Европа. Когато тази идея беше лансирана от Владимир Путин, той посочи името на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, който отдавна е тясно обвързан с Кремъл, включително като беше де факто ръководител на газовия проект "Северен поток". Отговорът на украинския външен министър Андрей Сибиха беше крайно ироничен – направо Жерар Депардийо и Стивън Сегал да се включат, защо не и Виктор Орбан.

☢️ Russian state TV propagandist Vladimir Solovyov openly called for a tactical nuclear strike on Europe



Solovyov — one of the Kremlin’s most aggressive media figures and a top Putin ally on Russian television — said Europe should “feel what war is like on their own miserable… pic.twitter.com/GdcUvNag8Z — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2026

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!