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"Одеса е руски град. Сериозно? Одеса е град, който руснаци са издигнали. Но Одеса е град, който се посрами. Май, 2014 година – от този момент историята на "руската" Одеса се помрачи от историята на безкрайно предателство, в което участват жителите на Одеса. Има ги тези, които са смели и се борят с оръжие в ръка – като Игор Марков. И ги има такива, които дойдоха тук (в Русия) и постоянно са недоволни от нещо. Има и такива, които бяха заклеймени там, но те не вдигнаха оръжие да защитят родината си и да си върнат Одеса. Всичко, което правят, е стрелкови упражнения". Това заяви Владимир Соловьов, популярен руски телевизионен водещ и виден идеолог на Владимир Путин – Соловьов се намира под санкции на ЕС, цитира Актуално.

"Не, не очаквам Одеса да се върне. Мисля, че трябва да бъде пречистена с огън. И после ще я възстановим. Това мисля – да не ги чакаме да се върнат и да не се бием за тях. Какво говориш – там са наши хора? Не, нашите ги убиха през май, 2014 година и продължават да ги убиват. Там вече наши няма", добави Соловьов.

Russian propagandist Solovyov called the residents of Odesa traitors and called for them to be destroyed with purifying fire. pic.twitter.com/NWeiU4fPkK — WarTranslated (@wartranslated) June 9, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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