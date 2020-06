Сондата ExoMars откри очарователно зелено сияние в атмосферата на Марс

nauka.offnews.bg

Вече е известно, че Земята има зелено сияние, което се вижда от космоса. Но сега за първи път подобно зелено сияние е наблюдавано и на планета, различна от Земята, на Марс от сондата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) на ESA.

Зеленото сияние на Земята се причинява от кислорода, който свети в полярните сияния, когато електроните от космосмическите лъчи се сблъскат с частиците на атмосферата. То е снимано многократно от Международната космическа станция, както се вижда по-долу.TGO обикаля около Марс от октомври 2016 г. (когато спускаемият апарат "Скиапарели" (Schiaparelli) катастрофира). Въпреки че емисиите на кислород в марсианската атмосфера са предвидени преди четиридесет години, едва наскоро са наблюдавани от TGO, включително с неговия инструмент NOMAD (Nadir and Occultation for Mars Discovery) и спектрометъра UVIS (Ultraviolet and visible spectrometer).

