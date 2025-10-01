Соня Колтуклиева: Не съм чула Световните шампиони да са обсипани с подобни почести от Серджо Матарела, Сената, Джорджа Мелони, папата или поне един кардинал

Кадър Фб

Журналистката Соня Колтуклиева смята, че това, което се случи с волейболните национали е преминало границите.

Ето какво пише тя:

Тотално предозиране с вицешампионите по волейбол.

Не съм чула шампионите да са обсипани с подобни почести от Серджо Матарела, Сената, Джорджа Мелони, папата или поне един кардинал.

Както каза вчера за ПИК тв Владимир Николов: “Всяко чудо за три дена. От голямата петица на най-силните играхме само с един отбор.

В коментарите обаче хората опонират:

В Италия са свикнали и претръпнали!

Няма нищо лошо в уважението,любовта и оценения труд ,усилие,воля,талант и успех на едни прекрасни български спортисти!Не е прекалено, а е адекватно със завладялата ни емоция и сърдечна национална гордост!

На нас рядко ни се случва.Народът наистина им се радва. Но политици и популярни лица наистина малко попрекаляват.

В цялата тая еуфория ,защо една спортна мисирка ,не помисли(къде ти мисъл) ,колко труд, пот и сълзи е струвало на тези момчета този успех. Защо никоя телевизия не показа един ден от живота им. Сега е аху-иху, а утре за тях започва всичко от начало в залата.А, мисирките и всички лепенки които се щракаха около тях ще търсят друг локум за разтягане.

Чакам сега прием при патриарха и шпалир от свещеници с осветени китки.

С цялото ми дълбоко уважение към отборния успех на нашите състезатели, в момента политици ги превръщат на маймуни и те нямат механизъм да се дръпнат и да ги оставят намира.

Наистина преекспонираха! На мен лично ми дойде в повече! Някои говорят за това, че трудът всекидевният им е останал скрит. Така е, но всички, които стават асове в професията им коства много труд! Нима лекари, които извършват изключително сложни операции и спасяват хора го постигат без труд! Само, че за такива хора почести като за волейболистите не съм видяла! Да не забравяме, че това е само спорт и не допринася ползи някакви за обществото...

Да не мислите, че момчетата искат чак такова внимание? Убедена съм, че жадуват да ги оставят на мира - президенти и депутати - и да си починат малко след тежкото първенство...

