Соца се върна по БТВ

Ранните раздумки в сутрешния блок на bTV винаги са забавни, защото водещите често още не са се събудили съвсем или защото носят някакво свое си настроение, което потокът на новините не е разсеял. Какво точно обаче беше в главата на водещия Златимир Йочев в понеделник сутрин, само можем да гадаем.

Анонсирайки, че съответния ден е световен ден на чая, водещият се обърна към спортния си колега Пепи Бакърджиев с отдавна забравеното обръщение „другарю Бакърджиев”.

Думата сигурно е накарала доста хора от по-старото поколение да подскочат, чувайки я отново в обръщение по телевизията.

По-късно в сутрешния блок последва нова препратка към соца. Екипът заедно с акробата и зам.-кмет на Ямбол Енчо Кирязов игра утринна гимнастика, точно как всички ученици преди 90-те.

