Социален антрополог: Вълната от агресия сред младите е симптом на социален срив

Експерт изпъкна с остър коментар за агресията сред младите.

„Наблюдаваме вълна от агресия сред младите. След случая в Русе стана ясно, че всеки може да стане жертва – независимо от статута и позицията си“, това посочи социалният антрополог Харалан Александров ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS .

По думите му става въпрос за провал не просто на институции, а на самата афективна система – способността на психиката да удържа агресията и да я преобразува в съревнование или във вербално изразяване.

„Това се случва все по-често. Това е не само родителски провал, но и провал на нашето разбиране за движещите сили на обществения живот“, подчерта експертът.

Според него фрустрацията на огромна част от обществото е основен източник на тази агресия, която се материализира най-видимо сред младите хора – чрез насилие, улични конфликти и липса на базова емпатия.

Александров подчерта, че оттук нататък въпросът е какъв подход ще възприеме държавата спрямо агресията у младежите: „Има два пътя – терапевтичният, при който разглеждаме младите като жертва на лоши социални обстоятелства и ги култивираме, или репресивният – с наказание и контрол.“

Според него, само със сила не може да се постигне промяна, защото проблемът е дълбоко вкоренен и изисква системен, дългосрочен отговор, включително в сферата на образованието, семейството и публичната среда, пише novini.bg.

