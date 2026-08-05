Социална асистентка задигна 7 хиляди евро от дома на 93-годишен пловдивчанин
Пиксабей
Прокуратурата привлече като обвиняема 54-годишна жена, задигнала парите на възрастен мъж, съобщиха от обвинението.
На 29 юли тя е откраднала 7000 евро от жилището на 93-годишния мъж. Жената е била осъждана и преди за друго такова деяние.
Обвиняемата е била определена за личен социален асистент на мъжа. По този повод тя посещавала ежедневно жилището му в Пловдив, предаде "Дарик".
По време на пребиваването си в дома разбрала, че възрастният мъж е съхранявал пари в електронен сейф в една от стаите.
Тя открила ключа за касата и задигнала парите. По-късно 93-годишният мъж е установил липсата на парите и подал сигнал. Към момента сумата не е възстановена.
Обвиняемата е задържана за 72 часа.
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