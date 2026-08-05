Социална асистентка задигна 7 хиляди евро от дома на 93-годишен пловдивчанин

Пиксабей

Прокуратурата привлече като обвиняема 54-годишна жена, задигнала парите на възрастен мъж, съобщиха от обвинението.

На 29 юли тя е откраднала 7000 евро от жилището на 93-годишния мъж. Жената е била осъждана и преди за друго такова деяние.

Обвиняемата е била определена за личен социален асистент на мъжа. По този повод тя посещавала ежедневно жилището му в Пловдив, предаде "Дарик".

По време на пребиваването си в дома разбрала, че възрастният мъж е съхранявал пари в електронен сейф в една от стаите.

Тя открила ключа за касата и задигнала парите. По-късно 93-годишният мъж е установил липсата на парите и подал сигнал. Към момента сумата не е възстановена.

Обвиняемата е задържана за 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!