Социалната комисия прие на първо четене промени, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване

Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет. С предложенията се предлага въвеждане на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване. Законопроектът беше приет с 13 гласа „за“, четири – „против“, без „въздържал се“.

Предоставя се възможност за осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории хора в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите към законопроекта.

Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта. Промените целят повишаване на защитата на осигурените лица, увери той. Ананиев подчерта, че законопроектът е резултат от дългогодишни дискусии и диалог между съответните институции и социалните партньори, посочва БТА. Той добави, че към законопроекта има изразена широка подкрепа, като са взети под внимание и направените бележки.

По законопроекта се работи отдавна, а темата за мултифондовете е в публичното пространство от десетилетия, каза председателят на социалната комисия и депутат от ГЕРБ – СДС Деница Сачева. Тя каза, че парламентарната група подкрепя предложенията. Законопроектът засяга почти 5 милиона български граждани и техните спестявания, които към момента, заедно с натрупаната доходност, възлизат на 30 млрд. лв., заяви тя. Сачева каза, че е обсъждала с колеги дали законопроектът да бъде подложен на обсъждане в комисията. По думите ѝ, надделяло е това, че не трябва да се губи повече време. Тя подчерта, че законопроектът не се предлага от „политически лица в оставка“, а от „експерти, които работят дълги години по тези теми“.

Това е дългочакана реформа, каза Елисавета Белобрадова („Продължаваме промяната – Демократична България“). Предложението дава естествен етап от развитието на пенсионната система, то се прилага и в други държави, посочи тя. Предвидени са три етапа при различната възраст на осигурените лица, добави депутатът. Според Белобрадова регулаторите ще трябва да покажат сериозен контрол по прилагането на промяната.

Нямате легитимност да предлагате такъв законопроект, каза Георги Георгиев („Възраждане“). В последния момент вкарвате законопроект, който е решаващ за всеки гражданин, добави той. И попита къде е „пътната карта“ за пенсионната система.

Мултифондовете имат потенциал да увеличат дохода на пенсионните вноски, смята Айтен Сабри („ДПС – Ново начало“). Тя каза, че ще подкрепят законопроекта. Между първо и второ четене мислим да направим предложения относно механизма за контрол и мониторинг на подбора на инвестициите, посочи тя.

Според Нина Димитрова („БСП – Обединена левица“) законопроектът е внесен в „12 без 5“ и не следва да бъде подкрепен от този парламент, а да се разгледа задълбочено от следващото Народно събрание. Когато се касае за усъвършенстване на пенсионния модел, следва да подходим експертно и с грижа за бъдещето за пенсионерите, както и за младите, които да имат сигурност и стабилност с перспектива след края на работа, коментира тя.

Ще подкрепим законопроекта, заяви Цветан Предов („Има такъв народ“). Смятаме, че той трябваше да влезе за разискване и приемане доста по-рано, посочи той.

Всички текстове са в полза за осигурените лица, заяви Хасан Адемов („Алианс за права и свободи“). Той каза, че парламентарната група подкрепа законопроекта.

Костадин Хаджийски („Величие“) изрази принципна подкрепа за законопроекта.

По време на заседанието депутати повдигнаха въпроса за отсъствието на социалния министър в оставка. Те попитаха дали това означава, че законопроектът не се подкрепя от социалното министерство. От Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор (КФН) увериха, че законопроектът е съгласуван със социалния министър. Това не са социални плащания, а капиталови плащания, свързани с капиталови инвестиции и затова МФ е водещо министерство и е вносител в МС, каза заместник-министър Ананиев.

Според Валери Апостолов от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ има прибързаност с внасянето и обсъждането на законопроекта. Мая Грамовска от Конфедерацията на независимите синдикати в България изрази принципна подкрепа.

Представителите на Българската стопанска камара и на Асоциацията на индустриалния капитал в България определиха законопроекта като важна стъпка. Макс Гурвиц от Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране също изрази подкрепа.

Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване каза, че законопроектът коригира сериозни структурни дефицита на пенсионната система. Като пример тя посочи начина, по който в момента е организирана капиталовата адекватност и изискванията за платежоспособност към пенсионните дружества.

