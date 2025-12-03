Социалната комисия реши за работното време на родителите на деца до 12 години

Снимка: Пиксабей

Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на второ гласуване законопроект за изменение на Кодекса на труда, който предвижда възможността за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст през цялата година, а не само през лятната ваканция, предава БТА.

Целта е да се подкрепят родителите не само през лятната ваканция, като даваме право на родителите да предложат гъвкаво работно време – през деня или от разстояние, каза Нина Димитрова от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. По думите ѝ по този начин родителите няма да са поставени в ситуацията да избират между професионалната кариера и семейството си.

Знаем, че в някои сектори това е по-трудно и затова предложенията за промени не налагат императивни изисквания, а гъвкав и динамичен подход, определящ по-социален трудов модел, поставящ семейството в центъра на политиките, добави тя.

Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта и в становището е предложило да се обмисли да се разшири възможността за гъвкаво работно време през цялата година, докато детето навърши 12-годишна възраст, като родителите да могат със споразумение с работодателя да предвидят трудовите си задължения, каза Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика.

