Социалният антрополог Харалан Александров: Униформата на президента му е тясна

кадър: Bulgaria ON AIR

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ попитаха президента Румен Радев в какво качество разговарят с него при консултациите за връчване на мандат за съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент.

"Униформата на президента му е тясна, той е добър войник, пилот. Компромисната, удържаща функция на президент не му се отдаде за тези 7 години. Убеден съм, че той ще се справи по-добре като партиен лидер", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".

Той даде пример колко се вълнува обществото от този въпрос - питат го самия него какво ще прави Радев, въпреки че няма нищо общо с него.

"Подложен е на огромни очаквания и на натиск от общността и извън нея да вземе това трудно решение. Доколкото виждам, ще опита да съчетае двете роли. Вероятно ще обяви своя проект в подходящ за него момент", изрази очакванията си Александров.

По думите му обществото изпитва копнеж по силна ръка, на което Радев е готов да отговори.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че властта е в протеста. А до него се стигна заради много високата тревожност по икономически, геополитически и други причини.

"Една от ползите от протестите е, че хората се чувстват овластени, смятат, че си връщат контрола върху живота, правителството е доста удобна мишена, през която да изразиш гнева си", каза Александров.

Когато децата са малко, те стават автоматично ценни, изтъкна социалният антрополог, и нищо не им се отказва.

"Това създава особено усещане, че ти се полага нещо, комбинирано с висока несигурност. Придобиват нереалистична самооценка, която личи при сблъсъка на пазара на труда. Борисов реагира интуитивно като добър, загрижен патриарх, който не може да откаже на децата. Тръгнеш ли срещу това поколение си загубен - каквото иска - ще го получи", категоричен е Харалан Александров.

Интуицията му подсказва, че партията на Радев при предсрочни избори ще излезе като първа политическа сила.

"Натрупва се разочарованието от еврото, за което той призова по особен начин за референдум, усещането че Европа е слаба, Америка ни предава - има много разочарования към Запада. Ако бъдат добре политически използвани, това ще доведе до сериозно осмисляне на партията", каза гостът.

Той изтъкна, че България тежко ще преживее още един преход. По думите му ПП-ДБ са радикализирани, също "Възраждане", МЕЧ, има очакване и Радев да се държи радикално, а ДПС-НН да не бъде в кротко настроение, предвид ситуацията, пред която бяха поставени и така остава липсващ балансиращият фактор.

"Затова много уместно ПП-ДБ и Сачева зададоха въпроса - "сте ли институцията, която поддържа цялото". Той каза "Може да разчитате на мен", и аз му вярвам. Той е в дилемата дали да използва момента или да пази държавата. Бивайки човек на устава и на честта, вероятно ще избере второто. Както Борисов беше в дилемата дали да запази постигнатото или да даде път на младите, както се случи", даде пример Харалан Александров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!