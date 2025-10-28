Социално-емоционалното обучение влиза в класната стая на най-малките

снимка: МОН

Издателска група "Просвета" в партньорство с фондация "Лъчезар Цоцорков" разработиха интегрирани материали за социално-емоционално обучение в училище. Те са включени в учебниците по български език и литература за 1. и 2. клас от поредиците "Голямото приключение" и "Чуден свят". Целта е децата да развиват социално-емоционални умения, които са също толкова важни за живота, колкото и академичните знания.

Ресурсите, наречени "Идеи за социално-емоционално обучение" (ИСЕО), съдържат ясни цели, примерни дейности и готови материали за работа в клас и са пряко свързани с уроците. С подготовката учениците развиват емоционална интелигентност, умения да познават себе си и другите, да изграждат приятелства, да решават заедно проблеми, да подхождат с разбиране и отзивчивост към другите.

Пред БНР Неда Кристанова - зам.-главен редактор на издателство "Просвета" обясни, че моделът използва пет области на социално-емоционалните умения.

"Себепознаване, саморегулация, общуване с другите, разбиране с другите и тези материали са доста добре разработени. Това са първи стъпки. Планираме да видим обратната връзка – как учителите успяват да ги приложат, тъй като те са замислени като начало на урока, горе-долу по 5-10 минути да могат да се правят. Някой път има някаква игра, в която децата трябва да са в различни групи и да кажат – "аз се чувствам така…, а ти как се чувстваш?" Това са важни неща, които са с цел от малки да познават себе си и да знаят, когато изпитват някакви чувства, че и другите могат да изпитват тези чувства", посочи Кристанова.

По думите й, децата трябва да знаят, че няма нищо лошо в това да си изплашен или да изпитваш гняв, например. Те трябва да се научат да общуват със себе си и с останалите, каза тя.

Материалите с идеи за социално-емоционално обучение се допълват и обогатяват непрекъснато.

"В момента материалите, които са разработени са за български език и литература. Планираме и по останалите учебни предмети. Повечето неща са тип игра. Важно е да знаем какво чувстваме, да знаем, че можем да вземем решение, да знаем, че можем заедно да направим нещо. Това стъпва на научни изследвания“, уточни Неда Кристанова.

Тя добави, че социално-емоционалното обучение все още няма задължителен характер, засега проектът подпомага учителите.

"Идеята е, че това не трябва да се приема като отделен предмет. То може да бъде втъкано във всеки един предмет“, каза зам.-главният редактор на издателството.

Социално-емоционалното обучение вече е заложено в рамките на общообразователната подготовка от Министерството на образованието и науката.

Подробности за необходимостта и значението на обучението по емоционална интелигентност при учениците от началния образователен курс, можете да чуете в разговора на Гергана Пейкова с Неда Кристанова.

