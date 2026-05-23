"Социално подпомагане" в готовност за оказване на подкрепа на пострадали от обилните валежи

Снимка: Булфото

По разпореждане на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ана Ананиева, екипите на дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали граждани във връзка с усложнената метеорологична обстановка и интензивните валежи.

Социалните работници са в постоянна координация с областните и общинските структури и при необходимост ще съдействат с консултации и информация относно възможностите за социално подпомагане, съобщават от агенцията.

Към момента най-сериозно засегнати са областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Бедствено положение е обявено за общините Велико Търново, Горна Оряховица и Габрово, както и частично за община Лясковец – за селата Драгижево и Добри дял.

Към този момент няма информация за пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети – отнесени автомобили, разрушени участъци от пътната инфраструктура, наводнени дворове, мазета и стопански постройки.

В община Троян има данни и за пострадали селскостопански животни. Евакуирани са граждани от засегнатите райони, като част от тях са настанени при близки, а двама души – в кризисен център.

Оказана е помощ на жители на Велико Търново, както и на граждани от село Пушево и град Дебелец.

В област Разград е извършена превантивна координация, а социалните работници остават в готовност за реакция при необходимост. Към момента в останалите области няма данни за бедстващи хора или обявена бедствена ситуация.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Агенцията за социално подпомагане остава в постоянен контакт с компетентните институции и следи развитието на ситуацията, добавят още от АСП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!