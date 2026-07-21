Социалното министерство без категоричен отговор дали се планира намаляване на броя на регионалните дирекции към ведомството

снимка: МТСП

От социалното министерство на този етап не дават категоричен отговор дали се планира броят на настоящите 28 Регионални дирекции "Социално подпомагане" (РДСП) в страната ще бъде намален.

В отговор на зададени от БНР въпроси, от ведомството информират, че обмислят различни варианти за оптимизиране и намаляване на разходи, но няма окончателно решение по нито един от тях.

От министерството потвърждават, че се "Обмислят различни варианти за прилагане на мерки, които да доведат до оптимизиране и съкращаване на разходите с 10%, но към настоящия момент не е взето окончателно решение по нито един от тях".

Това гласи отговорът на социалното министерство след като официално зададохме въпроси дали е планирано преструктуриране в системата на АСП или друг вид реформа за намаляване в броя Регионалните дирекции на Агенцията.

На въпрос, дали евентуално намаляване на броя на дирекциите по региони ще затрудни работата на АСП, от министерството посочват, че "най-важно е ефективното изпълнение на функциите на всички структури, които са в услуга на българските граждани. В основата на всяко бъдещо решение за оптимизация на административните разходи ще бъде гарантирано изпълнението в пълен обем на дейностите на всяка от структурите към Министерството".

По същество няма отговори на въпросите - дали заради евентуално преструктуриране ще има съкратени служители, дали има анализ на въздействие за ефекта от подобни стъпки и с каква дата се планират те.

Темата общественото радио повдигна и след като депутата от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова зададе писмен въпрос към министър Наталия Ефремова, предстои ли намаляване на броя на регионалните дирекции от 28 на 6. В питането народния представител е посочила, че те изпълняват широк кръг от законови правомощия, координират и контролират дирекциите по общини по отношение на държавната политиката по социално подпомагане, закрилата на детето и социалните услуги. Към тези структури са и регионалните съвети по осиновяване, по реда на Семейния кодекс.

Редактор "Екип на Петел",

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