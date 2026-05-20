Социалното министерство с кампания за хора в трудоспособна възраст без компютър или интернет в дома си

Министерството на труда и социалната политика инициира националната кампания „Дигитален будител“, съобщават от ведомството. Инициативата е насочена към създадените по Националния план за възстановяване и устойчивост дигитални клубове в 1296 читалища в цялата страна. Те са оборудвани с модерна техника и предоставят условия за онлайн обучение на хора в трудоспособна възраст, които не разполагат с компютър или интернет в дома си.

Кампанията „Дигитален будител“ ще превърне читалищата в активни средища за подкрепа, обучение и развитие на дигиталните умения на хората. Тя акцентира върху

ролята на наставниците в дигиталните клубове, активните представители на местните

общности, читалищни дейци, учители и граждани, които се ползват с доверието на

хората. Като съвременни „дигитални будители“ те ще подкрепят хората в своята общност в усвояването на дигиталните технологии.

Ролята на наставниците в дигиталните клубове е най-ключова – именно те ще съдействат на всеки, който иска да се включи в безплатно обучение за базово или средно ниво на дигитални умения.

Обученията са обезпечени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а кандидатстването за електронен ваучер е чрез уебсайта на Агенцията по заетостта.

Кампанията „Дигитален будител“ ще се проведе в периода 20 май – 31 юли 2026 г. В периода 26 – 29 май в читалищата с оборудвани дигитални клубове ще бъдат организирани Дни на отворените врати, на които ще бъдат представени възможностите

за включване в обучения за дигитални умения. В края на кампанията десетте най-

активни читалища ще бъдат отличени на церемония в Министерството на труда и социалната политика.

Очаква се кампанията „Дигитален будител“ да привлече към обученията за дигитални умения близо 20 хил. българи.

