Социлог: Името на Киселова е сред обсъжданите за кандидат за президент

„Следващият бюджет ще бъде много тежък и голямата криза ще дойде през следващата година, когато ще трябва да плащаме сметката на това, което неправомерно изразходваме сега”, каза социлогът Васил Тончев за Нова нюз.

Тончев определя бюджета като „съвсем ляв“, но подчертава, че той отлага решаването на ключови проблеми и съдържа значителна доза предизборен популизъм.

Според него правителството успява да маневрира в сложната международна обстановка, но бюджетът не атакува структурни дефекти, а прехвърля тежките решения за следващата година.

Казусът „Киселова“

„Казусът около отказа на бившия председател на НС Наталия Киселова да допусне подписката за референдум относно еврото е „политически решен“ в полза на европейската интеграция“, посочи социологът.

Тончев подчерта, че Киселова открито е застанала на политическа позиция, съобразена с доминиращото мнозинство в парламента, и това решение не е било само нейно. Въпреки критиките към процедурните нарушения, той смята, че последствията за нея вероятно ще се изчерпат с административен укор.

Според него този развой е удобен за управляващите, тъй като референдум вече не може да се проведе навреме, а България ще влезе в еврозоната от 1 януари.

Тончев очаква президентът Румен Радев да използва решението на КС като аргумент в политическите си спорове с управляващите, докато Борисов също ще извлича ползи от това, че темата е затворена.

По думите му Киселова за едни ще бъде „герой“, за други – „нарушител“, но политически бонуси ще получи от онези, които подкрепят еврото.

Президентските избори

Тончев потвърди, че името на Киселова е сред обсъжданите в левицата за кандидат за президент.

Той не изключи вариант, при който Илияна Йотова бъде издигната от нова формация, свързана с Румен Радев, а БСП да издигне Киселова, но смята подобна конфигурация за малко вероятна.

И двете потенциални кандидатки, според него, ще търсят по-широка подкрепа извън БСП, тъй като партията вече няма силата да осигури победа сама.

Коледните добавки

Социологът критикува наддаването между партиите за размера на коледните добавки за пенсионерите (110 или 120 лв.), определяйки го като чист популизъм.

Той припомни, че:

• над 500 хиляди пенсионери живеят под линията на бедност;

• съществува дисбаланс между хората с реален осигурителен принос и онези, които преминават към социалната система;

• в България животът се подобрява, а средната пенсия вече достига около 500 евро.

Тончев предупреди, че бизнесът е под огромно напрежение, много фирми затварят, а планираните нови тежести в бюджета могат да доведат до сериозни социални напрежения в началото на годината.

Необходимост от контрол

По думите на Тончев българските политици често „флиртуват с електората“ и преследват краткосрочни партийни интереси.

Затова той приветства засиления контрол от страна на европейските институции при подготовката на бюджета, който „в дългосрочен план води до стабилност“.

Хариз Тончев обобщи, че България се движи в правилната посока по отношение на европейската интеграция, но вътрешнополитическите решения често са хаотични и мотивирани от изборни сметки.

Според него 2025 г. ще бъде година на трудни решения, а ключовите фактори ще бъдат международната обстановка и способността на властите да ограничат популизма в икономическата политика.

